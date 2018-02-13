Пять пострадавших при пожаре в Оренбурге остаются в тяжелом состоянии

УФА, 13 фев — РИА Новости. Пять пострадавших при пожаре в жилом доме в Оренбурге, в том числе двое детей, остаются в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщает пресс-служба городской мэрии.
"Дети поступили вчера к нам в состоянии клинической смерти, с обширными ожогами дыхательных путей. В настоящий момент состояние одной из них стабилизировалось. Другая находится в крайне тяжелом состоянии. В данный момент делаем все возможное", — цитирует пресс-служба мэрии реаниматолога центра детской хирургии Бекира Чарухова.
По данным больницы №4 Оренбурга, в реанимации которой находятся три пострадавшие женщины, у них в разной степени поражены органы дыхания, также диагностированы ожоги тела. "Женщины находятся на искусственной вентиляции легких. Делаем все, чтобы спасти пациентов", — приводятся слова заведующего ожоговым отделением больницы Бориса Голикова.
"Мы очень тронуты вниманием главы города, тронуты такой заботой врачей. Азербайджанцы благодарят всех, кто не остался равнодушным к произошедшей трагедии. Очень надеемся на то, что пострадавшие после такого страшного пожара вернутся к жизни. Мы будем молиться за них", — сказал Мамедов.