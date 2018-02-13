Пять пострадавших при пожаре в Оренбурге остаются в тяжелом состоянии

УФА, 13 фев — РИА Новости. Пять пострадавших при пожаре в жилом доме в Оренбурге, в том числе двое детей, остаются в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В понедельник в одной из квартир жилого дома по улице Салмышская в результате пожара погибли двое мужчин и двое детей 3 и 6 лет, дети скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу. По последним данным, пострадали пять человек: две девочки 10 и 13 лет и три женщины. Все они были госпитализированы.

"Дети поступили вчера к нам в состоянии клинической смерти, с обширными ожогами дыхательных путей. В настоящий момент состояние одной из них стабилизировалось. Другая находится в крайне тяжелом состоянии. В данный момент делаем все возможное", — цитирует пресс-служба мэрии реаниматолога центра детской хирургии Бекира Чарухова.

По данным больницы №4 Оренбурга, в реанимации которой находятся три пострадавшие женщины, у них в разной степени поражены органы дыхания, также диагностированы ожоги тела. "Женщины находятся на искусственной вентиляции легких. Делаем все, чтобы спасти пациентов", — приводятся слова заведующего ожоговым отделением больницы Бориса Голикова.

Отмечается, что жертвами пожара стали уроженцы республики Азербайджан. Соотечественников в больницах посетил председатель областной общественной организации "Национальный Конгресс азербайджанцев Оренбуржья" Аладдин Гусейн оглы Мамедов.

"Мы очень тронуты вниманием главы города, тронуты такой заботой врачей. Азербайджанцы благодарят всех, кто не остался равнодушным к произошедшей трагедии. Очень надеемся на то, что пострадавшие после такого страшного пожара вернутся к жизни. Мы будем молиться за них", — сказал Мамедов.