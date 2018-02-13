В Перми началась проверка после появения видео, где дети толкают автобус

ПЕРМЬ, 13 фев — РИА Новости. Пермские гаишники проводят проверку после появления видео, на котором школьники толкают заглохший автобус, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГИБДД.

В субботу в сети YouTube был опубликован ролик, на котором несовершеннолетние пассажиры вместе с водителем толкают, вероятно, сломавшийся школьный автобус. Судя по кадрам, происшествие произошло на перекрестке улицы Советской Армии с шоссе Космонавтов.

"По данному происшествию начато расследование, проводится проверка", — сообщил пресс-секретарь дорожной инспекции Перми Дамир Гилязетдинов.

В министерстве образования уже провели проверку по данному случаю. Выяснилось, что автобус ранее принадлежал детско-юношеской спортшколе по футболу Краснокамска.

"По информации краснокамского ГИБДД, автобус был передан спортивному учреждению Перми", — пояснили РИА Новости в ведомстве.

В администрации Перми сообщили, что в имуществе муниципальных учреждений автобус с запечатленным в ролике госномером не значится.