Двух пострадавших при пожаре в жилом доме на Ямале доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев — РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после пожара в многоквартирном деревянном доме в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в региональном управлении МЧС.

Во вторник в ведомстве рассказали о пожаре в двухэтажном доме, из которого были эвакуированы 40 человек. По информации МЧС, огонь был локализован в течение двух часов.

"Два человека доставлены в больницу города Тарко-Сале. В 18 часов (16:00 мск) планируется провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе Тарко-Сале, где будут рассматриваться вопросы по обеспечению жильем людей, пострадавших от пожара", — заявили в ведомстве.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, жилой дом полностью сгорел. По его словам, ситуацию, как предполагается, осложнило позднее сообщение о пожаре.