В Пензе почти 180 домов остались без тепла из-за аварий

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

Кот в кресле у батареи. Архивное фото

САРАТОВ, 13 фев — РИА Новости. Центральное отопление отключено во вторник в 178 домах и 11 социально значимых объектах из-за аварий на теплосетях, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, повреждения зафиксированы на теплотрассах в разных районах Пензы.

"В зоне отключения находятся 178 жилых домов, шесть детских садов, четыре школы и одна поликлиника. Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области", — говорится в сообщении.

В местном филиале компании "Т Плюс", на сетях компании произошли аварии на трубопроводах диаметром 500 миллиметров по улице Карпинского и диаметром 700 миллиметров по улице Лозицкой.

"На месте утечки на тепломагистрали № 13 работают три бригады, укомплектованные 11 единицами спецтехники… Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Пензе 8 градусов мороза.