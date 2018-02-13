В Хабаровском крае подозреваемый в угоне машины снес остановку

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Полиция Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, за рулем которого мужчина снес автобусную остановку и повредил фигуры ледового городка, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, подозреваемый вместе с владельцем автомобиля распивал спиртные напитки. Когда владелец уснул, мужчина взял ключи от машины и поехал кататься. Во время движения по проспекту Мира подозреваемый не справился с управлением и наехал на автобусную остановку и ледовые скульптуры, установленные на площади Юности. После ДТП он оставил автомобиль и скрылся.

Владелец машины позже написал заявление в полицию об угоне его автомобиля с придомовой парковки, добавили в ведомстве.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре задержали 24-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством". Подозреваемый водворен в спецприемник для лиц, подверженных административному аресту", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по истечении срока административного ареста ему будет избрана мера пресечения в рамках уголовного дела.