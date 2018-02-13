Авария на руднике "Мир" повлияет на добычу "Алросы", считает гендиректор

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор акционерной компании АЛРОСА Сергей Иванов во время встречи. 13 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор акционерной компании АЛРОСА Сергей Иванов во время встречи. 13 февраля 2018

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Авария на руднике "Мир", произошедшая в 2017 году, повлияет на добычу "Алросы" в ближайшие годы, но компания сохранит лидерство в мире, заявил гендиректор компании Сергей Иванов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы остаёмся мировым лидером с достаточно серьёзным отрывом от ближайших конкурентов. Авария, безусловно, повлияет на добычу компании в ближайшие годы, но при этом мы сохраним лидерские позиции", — приводятся слова Иванова в стенограмме встречи на сайте Кремля.

"При этом у компании накоплен достаточно солидный объём запасов, часть этих запасов будет реализовываться в следующие годы, поэтому в части продаж "Алроса" покажет небольшое снижение", — отметил глава алмазодобытчика.

Иванов добавил также, что компания продолжает реализацию масштабного уникального проекта – освоение нового месторождения алмазов Верхне-Мунское, где, как ожидается, будет создано около 700 рабочих мест. Торжественный запуск месторождения намечен на осень текущего года.