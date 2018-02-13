МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Ан-148 в Подмосковье ждет решения Украины о дате прибытия специалистов для помощи в следствии, сообщает комитет.

"Комиссия информирует, что проведены переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины — государства разработчика самолета и разработчика и изготовителя двигателя, а также представителями разработчика самолета — ГП "Антонов". В настоящий момент комиссия по расследованию ожидает решения украинской стороны о дате прибытия и составе группы специалистов", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.

По данным "Саратовских авиалиний", разбившийся самолет Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 разработан и выпущен конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году, в авиапарке компании он был с февраля 2017 года.