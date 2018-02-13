Суд прекратил дело фанатов "Зенита", избивших юных воспитанников "Динамо"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Петроградский районный суд Петербурга во вторник прекратил за истечением сроков давности дело семерых фанатов футбольного клуба "Зенит", обвинявшихся в избиении воспитанников футбольной школы "Динамо", сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным следствия, 15 сентября 2015 года группа из семи болельщиков "Зенита" избила несовершеннолетних воспитанников петербургского "Динамо" после матча главной команды "бело-голубых" в ПФЛ против "Карелии". Это произошло после того, как у фанатов "Зенита" сорвалась драка с ультрас "Динамо".

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Андрея Темного, Евгения Прохоркина, Николая Кудряшова, Вячеслава Шклярского, Максима Кунченко, Алексея Морозова, Григория Файвинова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 116 УК РФ (побои), в редакции ФЗ от 24.07.2007, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, по окончании стадии исследования доказательств государственным обвинителем была изменена квалификация инкриминируемого подсудимым деяния со статьи "хулиганство" на статью "побои" в редакции УК РФ от 24.07.2007 года и фактически уменьшен объем первоначального обвинения.

Согласно предъявленному обвинению, фигуранты дела обвинялись в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений по мотивам ненависти и вражды в отношении болельщиков футбольной команды "Динамо".