В КБР произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 3,2

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло утром во вторник в Зольском районе Кабардино-Балкарии, никто не пострадал, это второе сейсмособытие, зарегистрированное в регионе за последние сутки, сообщает республиканское ГУ МЧС.

"В 10.30 мск во вторник поступила информация, что в Зольском районе зарегистрировано сейсмособытие. Его эпицентр находился в 19 километрах от поселка Залукокоаже на глубине 10 километров с магнитудой 3,2", — говорится в сообщении.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, толчки не ощущались, жалоб от населения не поступало.

Ранее сообщалось, что днем в понедельник аналогичное землетрясение магнитудой 3,2 произошло в нескольких километрах от Нальчика, тогда также никто не пострадал.