В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу возможного члена банды Басаева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд отложил на 26 марта слушание по делу Бадрудди Даудова, обвиняемого в участии в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости.
Уроженец Чечни Даудов обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте. Северо-Кавказский окружной военный суд 23 января приступил к слушанию дела по существу. Во вторник суд допросил секретного свидетеля обвинения по видеоконференцсвязи со Ставропольским гарнизонным военным судом.
"Отложить судебное заседание на 10.00 мск 26 марта", — сказал судья. Он уточнил, на следующем заседании планируется провести допрос свидетелей защиты по видеоконференцсвязи с Грозненским гарнизонным военным судом.
Ранее защитник Даудова заявил, что у него есть 12 свидетелей, которых он планирует допросить. Все они находятся на территории Чеченской республики.
Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.