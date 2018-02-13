В Ростове-на-Дону отложили слушание по делу возможного члена банды Басаева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Северо-Кавказский окружной военный суд отложил на 26 марта слушание по делу Бадрудди Даудова, обвиняемого в участии в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости.

Уроженец Чечни Даудов обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте. Северо-Кавказский окружной военный суд 23 января приступил к слушанию дела по существу. Во вторник суд допросил секретного свидетеля обвинения по видеоконференцсвязи со Ставропольским гарнизонным военным судом.

"Отложить судебное заседание на 10.00 мск 26 марта", — сказал судья. Он уточнил, на следующем заседании планируется провести допрос свидетелей защиты по видеоконференцсвязи с Грозненским гарнизонным военным судом.

Ранее защитник Даудова заявил, что у него есть 12 свидетелей, которых он планирует допросить. Все они находятся на территории Чеченской республики.

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженные автоматами, гранатами и взрывными устройствами нападали на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.