Секретный свидетель узнал Даудова в суде по делу о теракте в Буденновске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Секретный свидетель под псевдонимом Аслан Махмудов в суде опознал Бадрудди Даудова как участника событий 1995 года в Буденновске, когда произошел захват заложников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я участник этих событий 1995 года, за что и был осужден… Узнаю я этого человека", — сказал Махмудов. Он уточнил, что видел Даудова на построении перед отправкой в Буденновск, он был в гражданской форме. "Автомат был при нем", — добавил он.
Также Махмудов сообщил, что видел Даудова на центральной площади в Буденновске, когда шел захват заложников, и в селении, куда они приехали с заложниками после всех событий. "Я не могу допустить, что обознался", — сказал Махмудов.
Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.