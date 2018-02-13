Источник рассказал подробности о несчастном случае на МЦК

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мужчину, пострадавшего на перегоне "Кутузовская" — "Международная" Московского центрального кольца (МЦК), не сбило поездом, а откинуло воздушным потоком, характер травм выясняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее сообщалось, что мужчина был сбит поездом, но выжил.

"Мужчину отбросило воздушным потоком, так как он находился слишком близко к составу", — сказал собеседник агентства.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте травмирование мужчины подтвердили, сообщив, что обстоятельства инцидента выясняются.