На Киевском направлении МЖД в Подмосковье восстановили движение

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Внуково – Лесной городок Киевского направления МЖД в штатном режиме, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Сейчас пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом, в том числе 3 аэроэкспресса.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Внуково – Лесной городок Киевского направления МЖД в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает МЖД, специалисты восстановили движение поездов в сторону Москвы на участке Одинцово – Кунцево-1 Белорусского направления МЖД.

Утром во вторник из-за неисправности контактной сети было нарушено движение на Белорусском направлении. По последним данным, были задержаны более 10 электричек и несколько поездов дальнего следования, время задержки — до 1 часа 28 минут.

В 9:30 железнодорожники отбуксировали остановившуюся по техническим причинам электричку и восстановили движение на перегоне Внуково – Лесной городок в штатном режиме.