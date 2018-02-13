В Подмосковье подозреваемый в убийстве экс-супруги в тот же день умер в ДТП

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Житель Подмосковья, подозреваемый в избиении до смерти бывшей супруги, в тот же день погиб в автомобильной аварии в Калужской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ.
"Предварительно установлено, что между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине разводным ключом и кухонным ножом множественные повреждения от которых потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина скрылся", — сказала Врадий.
Вечером того же дня в Калужской области подозреваемый за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другой машиной и погиб, отметила представитель главка СК.
С места происшествия изъят разводной ключ и кухонный нож, назначены экспертизы.