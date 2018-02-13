Защита предполагаемого члена банды Басаева настаивает на его невиновности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокат Бадрудди Даудова, обвиняемого в участии в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году, Александр Гуров настаивает на невиновности своего подзащитного.
"Исходя из материалов дела, у защиты есть все основания полагать, что Даудов не причастен к нападению на город Буденновск", — сказал Гуров журналистам. Он добавил, что есть показания свидетелей о том, что Даудов во время нападения находился в другом месте.
"Это подтверждается расследованием и, думаю, будет подтверждено судом", — сказал адвокат. Он подчеркнул, что до задержания Даудов не скрывался, а жил полноценной жизнью.
В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и "Жигулях" беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП. По данным СК, террористы взяли в заложники более 1,5 тысяч человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.
Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения. Так, в декабре прошлого года Северо-Кавказской окружной военный суд приговорил Магомеда Маздаева к 13 годам, а Рамзана Белялова — к 15 годам колонии общего режима. Они обжаловали приговор.