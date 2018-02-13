СМИ сообщили о пяти жертвах взрыва на индийской судоверфи

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, не менее 11 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего во вторник утром на крупнейшей в Индии судоверфи в городе Кочин (штат Керала), сообщает местный телеканал Zee News.

Согласно его данным, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ на нефтяной платформе, принадлежащей индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC). Точная причина аварии пока не установлена.

К настоящему времени все пострадавшие доставлены в близлежащие медучреждения, им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают спасательные службы и пожарные расчеты, передает Zee News. Полиция ведет расследование случившегося.