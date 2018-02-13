СМИ сообщили о пяти жертвах взрыва на индийской судоверфи

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, не менее 11 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего во вторник утром на крупнейшей в Индии судоверфи в городе Кочин (штат Керала), сообщает местный телеканал Zee News.
К настоящему времени все пострадавшие доставлены в близлежащие медучреждения, им оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают спасательные службы и пожарные расчеты, передает Zee News. Полиция ведет расследование случившегося.