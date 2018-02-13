В Звенигороде устанавливают причину обрушения пола в доме

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Идет установление причин обрушения пола в одной из пятиэтажек Звенигорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

Ранее в ГУМЧС по Московской области сообщили, что более 150 человек были эвакуированы из-за обрушения пола на первом этаже жилого дома в Звенигороде.

"На месте дежурит полиция, представители министерства ЖКХ, идет установление причин произошедшего", — отметил собеседник агентства.

По данным министерства ЖКХ, после установления причин будет приниматься решение по дальнейшей судьбе здания. Одна из предварительных версий произошедшего — ремонт, который проводился с нарушением норм.

В ведомстве также отметили, что представители управляющей компании уже вывели жителей с вещами в безопасное место.