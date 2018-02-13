В Самаре при пожаре в жилом доме пострадали 11 человек

САМАРА, 13 фев — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в жилом доме в Промышленном районе Самары, сообщили в понедельник в экстренных службах региона.

"В результате пожара пострадали 11 человек, из них – двое детей. Семь человек госпитализировано. Двое находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое, пятеро – в отделении токсикологии больницы имени Середавина", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел в понедельник в 21.23 (20.23 мск) в жилом доме на улице Фадеева в Промышленном районе Самары. Горели домашние вещи в квартире на площади 30 кв. м, в результате был поврежден балкон. На тушение пожара выезжали 24 человека личного состава и семь единиц техники. Пожар был локализован в 21.48 (20.48 мск), ликвидирован в 22.02 (21.02). Причина пожара и ущерб от него устанавливается.