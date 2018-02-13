В Крыму пресекли незаконную работу граждан Украины на строительстве детсада

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Более 20 граждан Украины, привлеченных к строительству объекта ФЦП в Крыму – детского сада под Евпаторией с нарушением законодательства, оштрафованы и выдворены за пределы полуострова, сообщили во вторник в пограничном управлении ФСБ РФ в Крыму.

Пограничники Крыма выявили 22 января факт работы на территории детского сада "Якорёк" под Евпаторией 36 граждан Украины. Иностранцы работали, не имея на руках соответствующего трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения. Все нарушители были оштрафованы, сообщили в погрануправлении.

"Повторная проверка 2 февраля 2018 г. показала, что решение суда было выполнено частично. 23 гражданина Украины решением Евпаторийского городского суда были вновь привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ с выдворением за пределы Российской Федерации и закрытием въезда на 5 лет", — сообщили в ведомстве.

Подрядчик строительства детского сада — ООО "Западная строительная компания", ей грозит штраф в размере от 250 000 до 800 000 рублей, материалы с целью привлечения юридического лица к административной ответственности направлены в полицию, отметили в погрануправлении.