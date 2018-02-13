В Звенигороде из-за обрушения пола эвакуировали более 150 жильцов дома

На месте обрушения пола в квартире в Звенигороде. 13 февраля 201

На месте обрушения пола в квартире в Звенигороде. 13 февраля 201

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Перекрытия пола обрушились в квартире на первом этаже жилого дома в Звенигороде, глава городского округа принял решение о размещении более чем 150 жильцов дома в пункте временного размещения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что, по предварительным данным, просели четыре потолочных плиты на первом этаже жилого дома, шла эвакуация.

"В результате ремонтных работ: проведения перепланировки (разделения одной квартиры на две перегородкой) и залития пола бетоном произошло обрушение перекрытий (пола) между 1 этажом и подвалом на площади 18 квадратных метров", — говорится в сообщении спасателей.

"Главой городского округа Звенигород принято решение в 07.40 расселить жителей жилого дома в количестве 152 человек (из них 37 детей) в ПВР по адресу: городской округ Звенигород, улица Московская, дом 47, спортивный комплекс "Звезда", для дальнейшей проверки дома до выяснения обстоятельств происшествия", — информирует региональное управление МЧС.

Отмечается, что подвал дома не жилой, не эксплуатируется, в месте обрушения нет коммуникаций. В результате происшествия повреждений стен и предпосылок к обрушению конструкции нет, погибшие и пострадавшие отсутствуют.