В Подмосковье из-за неисправности задержали 15 электричек, сообщил источник

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Движение трех поездов дальнего следования и 15 электричек было задержано утром во вторник в Московской области из-за неисправности контактной сети, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате неисправности контактной сети нарушено движение 15 электропоездов и трех поездов дальнего следования. Задержка в движении составила до 40 минут", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 07.20 движение поездов восстановлено. Причина ЧП выясняется.

Центральная пригородная пассажирская компания в официальном аккаунте в Telegram сообщает, что по техническим причинам нарушено движение поездов на Белорусском направлении, время задержки электричек составило до 1 часа 16 минут.