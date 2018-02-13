В Подмосковье из-за неисправности задержали 15 электричек, сообщил источник

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Движение трех поездов дальнего следования и 15 электричек было задержано утром во вторник в Московской области из-за неисправности контактной сети, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, в 07.20 движение поездов восстановлено. Причина ЧП выясняется.
Центральная пригородная пассажирская компания в официальном аккаунте в Telegram сообщает, что по техническим причинам нарушено движение поездов на Белорусском направлении, время задержки электричек составило до 1 часа 16 минут.