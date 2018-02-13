В Звенигороде эвакуировали пятиэтажку после проседания плит на первом этаже

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Жильцов пятиэтажного дома в Звенигороде Московской области эвакуируют после проседания четырех плит на первом этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, просели четыре потолочных плиты на первом этаже жилого дома. Проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, люди в результате ЧП не пострадали, сообщил он.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, главой городского округа Звенигород принято решение расселить жильцов дома — всего 152 человека, в том числе 37 детей. Пункт временного размещения планируется развернуть в спортивном комплексе "Звезда" на улице Московская. Для перевозки людей в ПВР Одинцовское ПАТП выделило автобус.