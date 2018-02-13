В Якутии мужчину будут судить за наезд на группу подростков

ХАБАРОВСК, 13 фев — РИА Новости. Уголовное дело по обвинению водителя в наезде на шестерых подростков, один из которых скончался, направлено в суд в Якутии, сообщает СУСК РФ по республике Саха (Якутия) во вторник.

По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. На 15-м километре автодороги "Борогон" Усть-Алданского района Якутии он наехал на шестерых подростков, после чего скрылся с места происшествия. Один из пострадавших — 15-летний подросток — скончался в больнице от травм. Пятеро его товарищей получили повреждения различной степени тяжести. Виновник ДТП впоследствии задержан и заключен под стражу.

"Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУСК России по республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Наказание по статье предусматривает до семи лет лишения свободы.