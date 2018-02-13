В Омске ведут поиски двух пропавших десятилетних девочек

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Полицейские и волонтеры в Омске ищут не вернувшихся с прогулки вечером в понедельник двух десятилетних девочек; в поисках участвуют более 120 человек, сообщает УМВД по региону.

По данным главка, в понедельник 12 февраля в 23.00 (20.00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что домой с улицы не вернулись две десятилетние девочки. Отмечается, что детей видели около 19.00 (16.00 мск) у горки возле детской поликлиники на улице 12 декабря, 106.

"На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав УМВД России по городу Омску в количестве 60 человек, задействованы мобильные экипажи, привлечены волонтеры, водители такси, сотрудники частных охранных предприятий", — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что всего в ночных поисках принимало участие более 120 человек. Сейчас по указанию начальника УМВД России по Омской области Леонида Коломийца количество задействованных в розыске сотрудников полиции увеличено. "Задействованы все наружные наряды полиции областного центра", — отметили в УМВД.

Одна из девочек была одета в синюю куртку с белыми узором внизу, белую шапку с помпоном, розовый шарф, коричневые ботинки, штаны темно-синего цвета с розовой надписью. Другая — в красную шапку с бантами и стразами, серые сапоги на замках со стразами, серые лосины с полосками, куртку в ромбы голубого цвета. Омская полиция обращается с просьбой к гражданам, располагающим информаций о местонахождении детей, позвонить по телефонам: (3812) 79-20-72, (3812) 55-04-04 или 02.