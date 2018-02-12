Аббас выразил Путину соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнование в связи с произошедшей накануне катастрофой Ан-148 в Подмосковье.

"В первую очередь, позвольте мне выразить вам и всему народу Российской Федерации глубочайшие соболезнования", — сказал Аббас на встрече с российским лидером.

Путин поблагодарил его за эти слова. Аббас добавил, что Палестина хочет, чтобы такие беды больше не случались с дружественным российским народом.

Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 километров от аэропорта "Домодедово"). По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.