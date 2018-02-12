В Саратове и Орске росгвардейцы почтили память жертв крушения Ан-148

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Орске и Саратове в понедельник почтили память жертв крушения самолета Ан-148, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.
В Саратове сотрудники Росгвардии приняли участие в траурных мероприятиях возле здания аэропорта, где возложили цветы к портретам погибших членов экипажа Ан-148.
"Росгвардейцы зажгли свечи и почтили минутой молчания память пассажиров трагического рейса", — отмечается в сообщении.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.