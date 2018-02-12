В Саратове и Орске росгвардейцы почтили память жертв крушения Ан-148

Жители Оренбурга несут цветы к монументу Валерия Чкалова в память о жертвах крушения Ан-148

Жители Оренбурга несут цветы к монументу Валерия Чкалова в память о жертвах крушения Ан-148

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Орске и Саратове в понедельник почтили память жертв крушения самолета Ан-148, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

"На площади Комсомольской в городе Орске (Оренбургская область) росгвардейцы возложили цветы к памятнику Чкалова и выразили соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявшего рейс Домодедово-Орск", — говорится в сообщении.

В Саратове сотрудники Росгвардии приняли участие в траурных мероприятиях возле здания аэропорта, где возложили цветы к портретам погибших членов экипажа Ан-148.

"Росгвардейцы зажгли свечи и почтили минутой молчания память пассажиров трагического рейса", — отмечается в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.