СК начал проверку из-за вспышки кишечной инфекции в школах в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Следствие начало доследственные проверки по фактам заболевания около 100 детей кишечной инфекцией в школах Екатеринбурга, сообщает в понедельник СУСК по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, количество учеников екатеринбургских школ, у которых заподозрили острую кишечную инфекцию, приблизилось к сотне. Заболевшие выявлены в трех школах — 64, 74 и 140. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование.

"В целях установления всех обстоятельств произошедшего, рядом территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организованы и проводятся доследственные проверки", — говорится в сообщении следствия.

В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего, степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, источник возникновения инфекции, уточняет СУСК.