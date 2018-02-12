В Ногинске три человека пострадали при ДТП с участием автобуса и грузовика

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус, который стоял возле остановки транспорта в подмосковном Ногинске, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"В Ногинске грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на автобус "Лиаз", который находился возле автобусной остановки. В результате ДТП три человека получили телесные повреждения. Среди них один несовершеннолетний", — сказал дежурный офицер, уточнив, что пострадал 11-летний мальчик.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.