В Оренбурге возбудили дело из-за пожара, в котором погибли четыре человека

УФА, 12 фев — РИА Новости. Оренбургские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе двух детей, в результате пожара в жилом доме, сообщило следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

В понедельник в одной из квартир жилого дома по улице Салмышская города Оренбурга в результате пожара погибли двое мужчин и двое детей 3 и 6 лет, при этом дети скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу. По разным данным, в происшествии пострадали от пяти до шести человек: в минздраве Оренбурга ранее сообщали, что две девочки 10 и 13 лет, а также четверо женщин находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, по данным следствия, пострадали четыре женщины и девочка.

"Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Причины возгорания еще не установлены. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти погибших, причину пожара, степень тяжести вреда здоровью пострадавших и оценить нанесенный ущерб", — сообщает СУСК.