ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Власти Ярославля разыскивают очевидцев резонансного ДТП в Ярославле, где водитель автомобиля Lada Granta переехал беспомощную женщину, поскользнувшуюся на пешеходном переходе, сообщает мэрия города.

Запись происшествия появилась в YouTube 9 февраля и к настоящему моменту набрала более 450 тысяч просмотров. На записи видно, как женщина переходит дорогу, пока для машин горит красный свет, но, поскользнувшись, падает. Занимавший среднюю полосу автомобиль, как только для водителей загорается зеленый, начинает движение и задевает еще не поднявшуюся женщину. Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Согласно ее данным, он произошел около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. По данным полиции, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета. Ведется поиск водителя.

"Департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля призывает общими усилиями отыскать водителя "Лады Гранты", задавившего беззащитную женщину, и будет признателен за любую информацию о возмутительном происшествии на дороге… Водитель до сих пор не установлен, требуются показания очевидцев", — сообщает мэрия города.

По данным полиции, женщина была госпитализирована с травмой ноги.

"Потерпевшая получила закрытый перелом голени и перенесла операцию на ноге. В данный момент она находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое", — говорится в сообщении мэрии.