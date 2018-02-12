Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника охотнадзора под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Суд в Челябинской области в понедельник арестовал на два месяца Михаила Поддубного, обвиняемого в убийстве сотрудника госохотнадзора министерства экологии региона, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.

По данным следствия, вечером 10 февраля в лесу около станции Тумак Карталинского района найдено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении преступления был задержан житель города Карталы. Следствие установило, что мужчина незаконно охотился, и специалист охотнадзора попытался его задержать, но подозреваемый выстрелил в него, уточняет следствие.

"В понедельник Карталинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 47-летнему жителю города Карталы Михаилу Поддубному, которому предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности)" — говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что вину Поддубный признал частично, указывая на то, что выстрел совершил случайно в ходе "перетягивания" ружья. У обвиняемого два несовершеннолетних ребенка, он не судим.