В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в избиении пасынка

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Полицейские в Самаре задержали мужчину, подозреваемого в избиении своего семилетнего пасынка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

"В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации "Истязание", СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина во время отсутствия дома своей сожительницы избил ее семилетнего сына, выражая свое недовольство его поведением. В результате мальчик был госпитализирован.

По данным полиции, семья на учете в ПДН не состояла. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и высказывание угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.