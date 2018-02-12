В Екатеринбурге почти 100 детей пострадали от кишечной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Количество учеников екатеринбургских школ, у которых заподозрили наличие острой кишечной инфекции, приблизилось к сотне, сообщила РИА Новости представитель департамента образования администрации Екатеринбурга.
На прошлой неделе сообщалось, что у 22 учащихся екатеринбургской школы №64 выявили признаки острой кишечной инфекции. В учебном заведении начали дезинфекцию. Дети были переведены на дистанционное обучение.
"Примерно 97 детей (заболели – ред.) по городу", — сказала представитель департамента образования.
Она уточнила, что школа №74, ранее закрытая из-за вспышки кишечной инфекции, уже открылась и работает в штатном режиме. Школу №64 планируется открыть в среду.
По словам собеседницы агентства, расследование проводилось в трех школах — 64, 74 и 140.