В Екатеринбурге почти 100 детей пострадали от кишечной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Количество учеников екатеринбургских школ, у которых заподозрили наличие острой кишечной инфекции, приблизилось к сотне, сообщила РИА Новости представитель департамента образования администрации Екатеринбурга.

На прошлой неделе сообщалось, что у 22 учащихся екатеринбургской школы №64 выявили признаки острой кишечной инфекции. В учебном заведении начали дезинфекцию. Дети были переведены на дистанционное обучение.

"Примерно 97 детей (заболели – ред.) по городу", — сказала представитель департамента образования.

Она уточнила, что школа №74, ранее закрытая из-за вспышки кишечной инфекции, уже открылась и работает в штатном режиме. Школу №64 планируется открыть в среду.

Представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщила РИА Новости в понедельник, что по школе №64 расследование уже завершено. Установлено, что причиной заболевания детей стал норовирус, а источником – сотрудник пищеблока. В этой школе пострадали 28 учеников.

По словам собеседницы агентства, расследование проводилось в трех школах — 64, 74 и 140.