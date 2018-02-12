Медведев поручил оказать помощь семьям погибших в катастрофе Ан-148

Цветы, свечи и детские игрушки фотографии самолета в центре Орска, принесенные в память о крушении Ан-148 Саратовских авиалиний

Цветы, свечи и детские игрушки фотографии самолета в центре Орска, принесенные в память о крушении Ан-148 Саратовских авиалиний

ГОРКИ, 12 фев — РИА Новости. Все страховые выплаты семьям погибших в катастрофе самолета Ан-148 будут осуществлены, важно поддержать родственников погибших, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Важно поддержать родственников погибших, оказать им помощь. С ними уже работают психологи, работают социальные службы, медики. Понятно, что деньги не способны вернуть близких, но, тем не менее, необходимо обеспечить, чтобы все семьи погибших получили страховку", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, отметив, что ряд выплат будет произведен также по региональным линиям.

"Идет расследование обстоятельств катастрофы, проводятся работы… Я также дал указание главе МЧС по необходимым мерам", — добавил премьер.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейсом Москва-Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.