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Происшествия

"До последнего верила в чудо" — близкие о погибших в катастрофе Ан-148

17:1012.02.2018
(обновлено: 18:27 12.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПузыревПерейти в фотобанкМужчина ставит свечу в аэропорту Орска в память о пассажирах, погибших в результате крушения самолета Ан-148. 12 февраля 2018Мужчина ставит свечу в аэропорту Орска в память о пассажирах, погибших в результате крушения самолета Ан-148. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Пузырев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. В авиакатастрофе Ан-148, произошедшей 11 февраля в Подмосковье, погиб 71 человек. Поисковая операция в районе крушения продолжалась почти сутки, обломки машины разбросало по территории в 30 гектаров. Экспертам уже удалось обнаружить черные ящики, которые должны пролить свет на эту трагедию. О том, в каких условиях работали спасатели, кем были пассажиры злополучного рейса и как сорванная сделка спасла жизнь, — в материале РИА Новости.

Роковой рейс

Днем 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Орск. В 14:21 борт вылетел из "Домодедово", начал набирать высоту, но через несколько минут диспетчеры аэропорта потеряли с ним связь. "Сначала где-то в небе был сильный хлопок, а потом что-то громко упало и взорвалось, — рассказали РИА Новости жители села Степановское Раменского района. — Мы даже не сразу поняли, что случилось".

© REUTERS / Maxim ShemetovНа месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Московской области. 11 февраля 2018

Самолет рухнул на заснеженное поле. Все шесть членов экипажа и 65 пассажиров погибли. По словам сельчан, некоторые фрагменты самолета упали всего в нескольких сотнях метров от жилых домов. Примерно через час в район трагедии подъехали первые сотрудники экстренных служб. Но добраться до самого места крушения удалось не сразу. "Дорога, ведущая к этому участку, была практически полностью заметена, поэтому решили дождаться снегоуборочной техники. Да и в самом поле снега было по пояс, а под ним — еще столько же бурьяна, — объяснил РИА Новости сотрудник МЧС Андрей. — Лишь в одном месте зияла воронка диаметром около 12 метров".

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения Ан-148 в Раменском районе
© Ruptly
Крушение Ан-148 попало на камеры видеонаблюдения
Постепенно в Степановское подъезжали журналисты, а также друзья и родственники погибших. "Я возила туда женщину, у которой погиб кто-то из близких, — рассказала РИА Новости таксист Людмила. — Она рыдала всю дорогу". На повороте к селу дежурили сотрудники ДПС, пропускавшие только автомобили экстренных служб. Однако из-за сильного снегопада на дороге все равно образовалась многокилометровая пробка из машин МЧС, МВД, СК и скорой помощи. Полицейские также оцепили район поисковой операции в радиусе двух километров. За кордон не смогли прорваться даже жители соседнего населенного пункта, к себе домой. Наконец, когда расчистили дорогу и подтянулись основные силы, спасателям, первым прибывшим к месту крушения, дали небольшую передышку. "По всему полю разбросаны обломки и фрагменты тел, из-за мокрого снега и глубоких сугробов к ним очень тяжело подобраться, — рассказал РИА Новости один из них. — В районе лесополосы у березы полностью срезана верхушка — видимо, зацепило при падении".

© Фото : МЧС РоссииСпасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : МЧС России
Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Московской области. 11 февраля 2018

Вскоре на место трагедии выдвинулись сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Именно им предстоит определить причину крушения и установить ее виновников. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — проинформировали в СУ СКР. — В настоящее время следователи работают не только на месте происшествия, но также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало".

Черный список

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Крушение пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
С родственниками погибших в Москве и Орске всю ночь общались психологи МЧС. Сегодня в Оренбургской области день траура. В аэропорту Орска люди весь день несут цветы и свечи к стенду со списками жертв авиакатастрофы. "Когда я узнала о трагедии, до последнего надеялась, что Вика по каким-то причинам не окажется на борту, — рассказывает РИА Новости близкая подруга бортпроводницы Виктории Коваль Анастасия. — Но когда увидела фамилии членов экипажа, все надежды рухнули". По ее словам, погибшая стюардесса всегда была очень отзывчивой, доброй и улыбчивой. "Небо было ее мечтой, смыслом всей ее жизни, — продолжает девушка. — Свое призвание она открыла, когда училась в колледже, но успела проработать очень немного. Ей был всего 21 год".

Врач-стоматолог с 40-летним стажем Людмила Ковчуга в этот день возвращалась из Москвы домой. "Мне позвонили родственники и сказали, что разбился самолет, следовавший в Орск. Я сразу набрала Людин номер, но ее телефон был уже недоступен, — говорит ее коллега Лидия Пискунова. — Тогда я поняла, что Людмилы уже нет в живых, хотя до последнего верила в чудо".

В 1980-х Ковчуга работала в поликлинике Орска. Потом открыла собственную клинику. По стопам матери пошла и ее дочь — она учится на стоматолога в РУДН. В эти выходные Людмила как раз летала к ней в гости. Все ее сотрудники находятся в шоковом состоянии. "Это был добрейшей души человек с золотым сердцем, в своей жизни она успела сделать людям очень много добра, — продолжает Пискунова. — Недавно Люда совершенно бесплатно вылечила группу матушек из женского монастыря".

Второй день рождения

В погибшем самолете должен был лететь житель города Сочи Максим Коломейцев. "В Орске я собирался купить себе автомобиль, — рассказал он РИА Новости. — Уже была договоренность с продавцом, но сделка в последний момент сорвалась. Поэтому мне пришлось сдать купленный билет и перенести поездку на неделю".

Никаких дурных предчувствий у него не было. Одиннадцатого февраля Максим как раз отметил свой 37-й день рождения. "Все родственники, когда узнали о том, что произошло, были просто потрясены, — продолжает он. — Дочь сказала, что теперь у меня будет двойной день рождения". Максим не отменил поездку в Орск, однако подумывает о том, чтобы купить билет на поезд.

© Фото : из личного архива Максима КоломейцеваДля Максима Коломейцева 11 февраля теперь двойной день рождения
© Фото : из личного архива Максима Коломейцева
Для Максима Коломейцева 11 февраля теперь двойной день рождения

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. В районе крушения нашли два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. Еще несколько дней на месте продолжат работу следователи и эксперты. Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что столичная администрация поможет родным москвичей, погибших в катастрофе. Кроме того, из столицы в Орск для проведения генетической экспертизы прибыли медики, чтобы взять образцы ДНК у родственников погибших в катастрофе Ан-148.

© Фото : Межгосударственный авиационный комитет Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии"
© Фото : Межгосударственный авиационный комитет
Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии"

Стоит отметить, что, по словам представителей пресс-службы авиакомпании "Саратовские авиалинии", самолет АН-148 перед вылетом в Орск прошел необходимую проверку, также была проведена форма техобслуживания, не выявившая на воздушном судне никаких отклонений.

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