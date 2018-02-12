Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Оренбурге

Пожар на улице Салмышинской в Оренбурге

Пожар на улице Салмышинской в Оренбурге

УФА, 12 фев — РИА Новости. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших при пожаре в жилом доме в Оренбурге как крайне тяжелое, сообщила пресс-служба губернатора.

В понедельник в одной из квартир 16-этажного дома произошел пожар. По последним данным, два человека погибли, еще семь пострадали. Проводится доследственная проверка.

"Две девочки — 10 и 13 лет — доставлены в центр детской хирургии. Они в реанимации. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое и делают все возможное для сохранения здоровья пострадавших детей. В ожоговом центре больницы №4 Оренбурга находятся три женщины, их состояние тоже крайне тяжелое. В реанимации больницы имени Пирогова оказывают медицинскую помощь еще одной женщине, ее состояние тяжелое", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Отмечается, что врачи ожогового центра городской клинической больницы №4 Оренбурга оказывают консультативную помощь специалистам Центра детской хирургии и больницы имени Пирогова.

По уточненным данным, погибшим детям было 6 и 9 лет.