В Челябинске арестовали экс-следователя по делу о получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Суд в понедельник арестовал бывшего заместителя руководителя следственного отдела СК по Курчатовскому району Челябинска Александра Есипова, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщила официальный представитель Центрального районного суд Челябинска Наталья Прохорова.

Как сообщал местный портал "74.ру" , Есипов, уволенный 9 февраля, подозревается в приготовлении к получению взятки через адвоката Олега Зайцева. Речь идет о сумме в 5 миллионов рублей, которые адвокат якобы должен был передать Есипову от своей клиентки, уточняет издание.

По данным Центрального райсуда Челябинска, в воскресенье был арестован до 9 апреля адвокат Олег Зайцев. Суд уточняет, что Зайцев обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана (часть 3 статьи 159 УК РФ).

"В понедельник Центральным райсудом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Александру Есипову до 10 апреля 2018 года", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Есипов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

В следственном управлении СК по региону не комментируют данное уголовное дело.