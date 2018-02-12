В Кузбассе СК подозревает бывшего депутата в миллионных махинациях

КЕМЕРОВО, 12 фев — РИА Новости. Бывший депутат Совета народных депутатов одного из сельских поселений Топкинского района Кемеровской области обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Нарушения выявили сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области.
В рамках расследования провели ряд судебных экспертиз, в числе которых почерковедческая, техническая, допросили большое количество свидетелей, изъяли уличающие обвиняемого документы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 50-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
"В ходе расследования ущерб бюджету области возмещен в полном объеме", — отмечает следствие.