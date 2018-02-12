В Кузбассе СК подозревает бывшего депутата в миллионных махинациях

КЕМЕРОВО, 12 фев — РИА Новости. Бывший депутат Совета народных депутатов одного из сельских поселений Топкинского района Кемеровской области обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В 2011 году обвиняемый, являясь генеральным директором и учредителем аграрного предприятия, а также депутатом одного из сельских поселений, из корыстных побуждений предоставил в департамент сельского хозяйства фиктивные документы о приобретении двух зерносушилок на сумму 4,6 миллиона рублей. В рамках целевой программы из бюджета области предпринимателю было возмещено 50% стоимости оборудования. Таким образом, бюджету причинен ущерб на сумму 2,294 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Нарушения выявили сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области.

В рамках расследования провели ряд судебных экспертиз, в числе которых почерковедческая, техническая, допросили большое количество свидетелей, изъяли уличающие обвиняемого документы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 50-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

"В ходе расследования ущерб бюджету области возмещен в полном объеме", — отмечает следствие.