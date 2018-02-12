После ДТП в Ленобласти организатора перевозки отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Суд поместил под домашний арест бизнесмена из Вологды, организовавшего перевозку пассажиров на микроавтобусе, в котором погибли 9 человек в ДТП в Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

ДТП произошло утром 6 февраля на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе, по предварительным данным, большинство из них из Вологодской области. Было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, индивидуальный предприниматель из Вологды, которому в настоящее время предъявлено обвинение, занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями.

"Обвиняемый не провел технический осмотр и направил в рейс автомобиль, который 6 февраля на 443 км автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области попал в аварию, в результате которой погибли водитель и 8 пассажиров, воспользовавшиеся за плату предоставленной услугой по перевозке. По ходатайству следователей судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Ранее региональное следственное управление сообщало о задержании 36-летнего предпринимателя. В ходе расследования следователи изъяли документацию, связанную с его деятельностью, а также допросили ряд свидетелей.