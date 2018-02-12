Семьи членов экипажа Ан-148 получат дополнительно по миллиону рублей

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" дополнительно выплатит по миллиону рублей семьям членов экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

"Семьям членов экипажа — по миллиону рублей за счет средств компании, поверх страховки", — сказала Воронова журналистам.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейсом Москва-Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.