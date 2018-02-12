В Оренбурге число погибших при пожаре увеличилось до четырех

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Число погибших в понедельник в результате пожара в доме в Оренбурге увеличилось до четырех человек, двое из них — дети, сообщает СУ СК России по региону.

Ранее сообщалось , что в результате пожара в квартире на 9 этаже жилого дома № 58/1 по улице Салмышской в Оренбурге два человека погибли, еще семь, среди которых четверо детей, госпитализированы. Начата доследственная проверка.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих местных жителей. Семь участников происшествия, в том числе четверо детей, доставлены в больницу. При доставлении в лечебное учреждение скончались двое детей", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС по Оренбургской области, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом 16-этажном доме поступило в 13.58 (11.58 мск). На момент прибытия спасателей горела квартира на девятом этаже. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений были спасены более 20 человек. В настоящее время пожар ликвидирован.

"В горящей квартире были обнаружены тела двух погибших и ещё семь человек без сознания, в том числе четверо детей. Пострадавшие были вынесены на свежий воздух. Врачами скорой медицинской помощи проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, двух детей спасти не удалось", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.