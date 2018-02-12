При аварийной посадке Ми-8 под Томском погибли второй пилот и бортмеханик

КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК, 12 фев — РИА Новости. Второй пилот и бортмеханик погибли при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее мэр городского округа Стрежевой Валерий Харахорин сообщил, что в результате авиаинцидента погибли два человека и четверо пострадали.

"Погибших двое — это второй пилот и бортмеханик. Командир воздушного судна и три пассажира получили травмы различной степени тяжести", — сказала Горбунова.

Также информацию о том, что погибшие — члены экипажа, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. "По предварительным данным, пострадали четыре человека, двое погибли, оба — члены экипажа", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вертолет Ми-8 с бортовым номером 22330 принадлежит авиакомпании "Ельцовская". Вертолетом координационного центра поиска и спасания четверо пострадавших эвакуированы с места ЧП. Проводятся следственные мероприятия.

Как сообщило ГУМЧС по региону, пострадавшие уже доставлены в город. "В 18.34 (14.34 мск) четверо пострадавших на вертолете доставлены в город Стрежевой", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, в 14.46 (10.46 мск) произошла потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна. Вертолет обнаружено с воздуха примерно в 80 километрах от села Александровка.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба".