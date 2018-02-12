В Орске медики начали сбор ДНК у родственников погибших при крушении Ан-148

В Орске начался забор проб ДНК для опознания погибших в авиакатастрофе

В Орске начался забор проб ДНК для опознания погибших в авиакатастрофе

УФА, 12 фев — РИА Новости. Медики-эксперты приступили к сбору образцов ДНК у родственников жителей Орска, погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Эксперты уже приступили к работе. Установлены родственники всех погибших жителей области, а также определена их степень родства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти региона осведомлены обо всех проблемах пострадавших семей. "Есть ли у них кредиты, ипотека, и другие проблемы. Людям оказывается всесторонняя помощь и будем в дальнейшем работать над их вопросами", — цитирует пресс-служба губернатора Юрия Берга.