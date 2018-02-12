В МЧС пытаются выяснить причину пожара в московской гостинице "Космос"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Причину пожара в московской гостинице "Космос" установит судебно-экспертный центр столичного ГУМЧС, сообщил РИА Новости начальник главка Илья Денисов.

"Причина возгорания будет установлена судебно-экспертным центром", — сказал он.

В понедельник в столичном ГУМЧС сообщили, что в 13.13 поступило сообщении о задымлении в гостинице "Космос" на проспекте Мира. Прибывшие пожарные установили, что дым шел из окон 15-го этажа. Из здания были эвакуированы 230 человек. Позднее в ведомстве уточнили о локализации пожара на площади 25 квадратных метров. В 13.59 пожар был ликвидирован.

​