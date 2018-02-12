Недалеко от Нальчика произошло землетрясение магнитудой 3,2

НАЛЬЧИК, 12 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло днем в понедельник в нескольких километрах от Нальчика, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 13.40 мск в понедельник поступила информация, что зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в 3 километрах от города Нальчик на глубине 10 километров с магнитудой 3,2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, толчки не ощущались, жалоб от населения не поступало.