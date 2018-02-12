В Крыму прокомментировали инцидент с украинским шпионом в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма в состоянии предотвратить попытки дестабилизации ситуации в регионе, и если украинские шпионы думают, что смогут оставаться безнаказанными на территории полуострова, то это их большая ошибка, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя задержание в Симферополе гражданина Украины за шпионаж.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

"Качество этих так называемых шпионов, которых сюда вбрасывают и которые находятся на территории Крыма и работают под прикрытием того, что они являются мощными общественными деятелями, блогерами и так далее, намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов, в частности, Федеральной службы безопасности. Если кто-то надеется, что он будет безнаказанно на территории Крыма вести диверсионную деятельность, то это большая ошибка этих товарищей", — сказал Полонский.

По его словам, российские спецслужбы в состоянии предотвратить работу украинских шпионов. "Шансов тут ни у кого никаких нет и быть не может", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом вице-премьер отметил, что силы извне пытаются всеми доступными способами, используя в том числе украинскую сторону, каким-то образом вмешаться и повлиять на стабильность ситуации накануне президентских выборов.

"Крым, конечно, для них является одной из первостепенных целей. Важно то, что мы это все прекрасно знаем, понимаем, и правоохранительные органы имеют четкий план, как этому всему противодействовать. Украина давно превратилась из субъекта в объект международной политики, поэтому эти товарищи выполняют ровно то, то спускают с посольств зарубежных государств", — добавил Полонский.