В Томской области возбудили дело после жесткой посадки вертолета Ми-8Т

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности завели после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Томской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее ГУМЧС по Томской области сообщило, что вертолет, по предварительным данным, совершил жесткую посадку в Томской области, есть информация о шести пострадавших.

"В связи с поступившей информацией о потере связи с вертолетом Ми-8Т, осуществлявшим полет из села Прохоркино в село Александровка Томской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в 14.46 по местному времени произошли потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна. Вертолет был обнаружен с воздуха примерно в 80 километрах от села Александровка. На борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа и три пассажира.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.