НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. В Томской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Погибли бортмеханик и второй пилот. Всего на борту находились три члена экипажа и три пассажира. Пострадавших вертолетом эвакуировали в город Стрежевой.

Вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в Стрежевой.

Сообщение о жесткой посадке поступило в 15:55 по местному времени. Инцидент произошел в 42 километрах юго-восточнее села Александровское Александровского района.

Уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба".

По предварительным данным следствия, в 14:46 по местному времени с вертолетом оборвалась радиосвязь, сработал аварийный маяк воздушного судна. Ми-8 обнаружили с воздуха примерно в 80 километрах от села Александровка.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Региональная прокуратура также начала свою проверку.