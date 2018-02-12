НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. В Томской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Вертолет совершал санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в Стрежевой.
Сообщение о жесткой посадке поступило в 15:55 по местному времени. Инцидент произошел в 42 километрах юго-восточнее села Александровское Александровского района.
Уголовное дело
СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба".
По предварительным данным следствия, в 14:46 по местному времени с вертолетом оборвалась радиосвязь, сработал аварийный маяк воздушного судна. Ми-8 обнаружили с воздуха примерно в 80 километрах от села Александровка.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Региональная прокуратура также начала свою проверку.