В Оренбурге при пожаре погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Два человека погибли, еще семеро, среди которых четверо детей, госпитализированы в понедельник в результате пожара в одном из домов в Оренбурге, следователи организовали доследственную проверку, сообщает СУСК по региону.

"Около 14.00 (12.00 мск) 12 февраля в квартире на 9 этаже жилого дома № 58/1 по улице Салмышской города Оренбурга произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двоих местных жителей. Семь участников происшествия, в том числе четверо детей, доставлены в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, проводятся осмотр места происшествия, опросы свидетелей и очевидцев, устанавливаются причины возгорания и личности погибших.

Жильцы многоэтажного жилого дома эвакуированы. Будут назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, отмечает СУСК.

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