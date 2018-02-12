В Оренбурге при пожаре погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Два человека погибли, еще семеро, среди которых четверо детей, госпитализированы в понедельник в результате пожара в одном из домов в Оренбурге, следователи организовали доследственную проверку, сообщает СУСК по региону.
По информации ведомства, в настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, проводятся осмотр места происшествия, опросы свидетелей и очевидцев, устанавливаются причины возгорания и личности погибших.
Жильцы многоэтажного жилого дома эвакуированы. Будут назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, отмечает СУСК.
ДВОЕ ПОГИБШИХ И СЕМЕРО ПОСТРАДАВШИХ: В ОРЕНБУРГЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПОЖАР В МНОГОЭТАЖКЕhttps://t.co/bmYhNvrgur#пожар #оренбург pic.twitter.com/gX0pU1TQ8w— RIA56 (@ria56ru) 12 февраля 2018 г.