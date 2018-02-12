Министра сельского хозяйства Забайкалья арестовали на два месяца

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Забайкалья Михаил Кузьминов арестован на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"По ходатайству следователя СКР суд арестовал на 2 месяца министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, подозреваемого в превышении должностных полномочий", — говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Деньги предназначались на покупку семян, кормов, техники, однако, как отмечает следствие, чиновники, превышая должностные полномочия, потребовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей. Из незаконно взысканных средств подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию.